DE 08 A 10H

Cuerpos especiales con Javi Sánchez - sábado 6 de septiembre de 2025

Javi Sánchez vuelve a los mandos de la edición de fin de semana de 'Cuerpos especiales' con alguna pérdida de memoria sobre cómo funcionan los botones... Después de sus merecidas vacaciones, le toca presentar el mejor morning de la radio con los Titulares sin nada debajo de Dani Piqueras y Alba Cordero, o con la masterclass de Jorge Yorya sobre qué significa "La Jamba de Soco". Además, llega una nueva edición de La Patrulla Chiquilla y el regreso de Eva le grita a una nube.