La viral y celebrada interpretación sobre el significado del videoclip de Berghain de Rosalía
Un análisis del significado del videoclip de Berghain, lo último de Rosalía, ha conseguido hacerse viral en cuestión de muy pocas horas. El usuario de YouTube que lo firma le da un sentido lógico a la historia que cuenta el cantante en el videoclip y muchos son los que aplauden su interpretación. Comentarios como "Al leerlo tiene mucho sentido" o "Tremendo" lo avalan. ¿Qué te parece a ti?
El lanzamiento de Berghain, el primer single del disco LUX de Rosalía, ha llegado acompañado de múltiples teorías sobre su posible significado aunque ninguna tan viral como la del usuario de YouTube @Hisoka85. En 12 horas suma más de 20.000 me gusta y se acerca a los 300 comentarios.
El usuario @Hisoka85 hace una aplaudida interpretación de la cinematográfica y simbólica historia que narra la cantante en el vídeo de la productora CANADA, que muchos en redes han dado por cierta señalando que se trata de un problema metafórico de corazón y aplaudiendo la lógica de la interpretación.
"Tremendo", "Gracias mi cerebro no lo había procesado así y tiene sentido", "Yo también lo pensé así, al final ella muere, y en clara referencia al Espíritu Santo se vuelve paloma, no?", "No lo había interpretado de esa manera pero al leerlo tiene mucho sentido", "Excelente análisis"... señalan en YouTube algunos de los que ha leído el texto.
Y sí, lo cierto es que las imágenes del videoclip encajan perfectamente con el análisis y aquí está la prueba. Desgranamos el texto para encontrar el momento exacto del vídeo al que se refiere cada frase. No es difícil localizarlo.
"Rosalía interpreta a una mujer con problemas de corazón (la joya)...
... a la que los médicos (el joyero) no le dan esperanzas de recuperación...
... La orquesta que la sigue a todas partes son sus pensamientos intrusivos de desesperación...
... Al volver a casa tras la mala noticia, se siente como Blancanieves en el bosque, perdida...
... El terrón de azúcar es su vida consumiéndose rápidamente.
... Los últimos compases de la canción son también los de su corazón, hasta que fallece y su alma se eleva como una paloma. Magistral. 🕊💔"