La viral y celebrada interpretación sobre el significado del videoclip de Berghain de Rosalía

El lanzamiento de Berghain, el primer single del disco LUX de Rosalía, ha llegado acompañado de múltiples teorías sobre su posible significado aunque ninguna tan viral como la del usuario de YouTube @Hisoka85. En 12 horas suma más de 20.000 me gusta y se acerca a los 300 comentarios.

El usuario @Hisoka85 hace una aplaudida interpretación de la cinematográfica y simbólica historia que narra la cantante en el vídeo de la productora CANADA, que muchos en redes han dado por cierta señalando que se trata de un problema metafórico de corazón y aplaudiendo la lógica de la interpretación.

"Tremendo", "Gracias mi cerebro no lo había procesado así y tiene sentido", "Yo también lo pensé así, al final ella muere, y en clara referencia al Espíritu Santo se vuelve paloma, no?", "No lo había interpretado de esa manera pero al leerlo tiene mucho sentido", "Excelente análisis"... señalan en YouTube algunos de los que ha leído el texto.

Y sí, lo cierto es que las imágenes del videoclip encajan perfectamente con el análisis y aquí está la prueba. Desgranamos el texto para encontrar el momento exacto del vídeo al que se refiere cada frase. No es difícil localizarlo.

"Rosalía interpreta a una mujer con problemas de corazón (la joya)...

Rosalía examina la joya (su corazón) en el videoclip de 'Berghain' | VEVO

... a la que los médicos (el joyero) no le dan esperanzas de recuperación...

El joyero busca solución para los problemas de corazón de Rosalía. | VEVO

... La orquesta que la sigue a todas partes son sus pensamientos intrusivos de desesperación...

La orquesta representa los pensamientos intrusivos de Rosalía | VEVO

... Al volver a casa tras la mala noticia, se siente como Blancanieves en el bosque, perdida...

Rosalía, perdida como Blancanieves en el bosque | VEVO

... El terrón de azúcar es su vida consumiéndose rápidamente.

El terrón de azúcar es el corazón de Rosalía consumiéndose. | VEVO

... Los últimos compases de la canción son también los de su corazón, hasta que fallece y su alma se eleva como una paloma. Magistral. 🕊💔"