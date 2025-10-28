Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Bombai - martes 28 de octubre de 2025

Bombai se pasa por Cuerpos especiales para presentar su canción Llamas y pasarse por El Rincón de Cantar. Alba Cordero nos trae una lista de canciones que hemos rebautizado pero, en realidad, tienen otro título. Y Espido Freire analiza la letra de El Gato Volador. En la sección de Jorge Yorya descubrimos el regreso del trueque, gentiliza de Ibai Llanos, y la Patrulla Chiquilla nos da trucos para no ir a trabajar (si no nos apetece).