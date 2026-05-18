Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales - lunes 18 de mayo de 2026

La semana arranca con risas en Cuerpos especiales y el buzón de quejas del equipo del morning de Europa FM. ¡El hate no para de crecer y tampoco las pullas! Este lunes también se debate sobre arte: ¿moderno o clásico? Jorge Yorya cuenta la historia de Adele Teatle, una mujer de 59 años que compró una estatua de un gorila gigante para colocar en la fachada de su piso y Arturo Paniagua habla del viaje al pasado de The Rolling Stones en el videoclip de In The Stars.