Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Manuel Carrasco - martes, 26 de mayo de 2026

Manuel Carrasco se adelanta al estreno de Pueblo Salvaje I y lo presenta en Cuerpos especiales. Jorge Yorya habla del rally Locos de la Patagonia, en el que solo pueden participar coches anteriores a 1991, y Espido Freire busca símiles liteerarios a El lobo de Wall Street. Además, Dani Piqueras trae una galería sonora con los mejores memes de internet y La Patrulla Chiquilla nos enseña sus trucos para hacer trampas jugando y que no te pillen.