Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con María Gómez - jueves 19 de marzo de 2026

María Gómez visita a sus amigos Eva Soriano y Nacho García para echarse unas risas de buena mañana y llevarle a Eva un regalo de cumpleaños. Jorge Yorya habla de el Señor de los Anillos y Alba Cordero cuenta la historia de Lou Pearlman, creador de los Backstreet Boys y también responsable de su ruina. Además, en la sección Eva le grita a una nube, la presentadora se queja de los dolores continuos a partir de los 30.