CON EVA SORIANO Y NACHO GARCÍA

Cuerpos especiales | Con Rata - jueves 30 de abril de 2026

Cuerpos especiales cierra esta semana de puente con un programa en el que Alba Cordero habla de cómo Billie Eilish era una gran fan de Justin Bieber y de otros fenómenos similares, mientras Jorge Yorya repasa la carrera de Jason Derulo. Eva le grita a una nube sobre su propio FOMO y Santos Solano habla de las relaciones de amistad a partir de los 30. Y Rata visita el anti-morning show por primera vez para promocionar su disco debut NO ME QUIERO MORIR NUNCA.