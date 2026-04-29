Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Guille Galván - miércoles 29 de abril de 2026

Guille Galván presenta su primer disco en solitario y habla de la gira de Vetusta Morla. El músico, que estuvo por casualidad en el cumpleaños de Eva Soriano, se va con la promesa de hacerle un regalo por colarse en su fiesta. Con el 1 de mayo a la vuelta de la esquina, los presentadores hablan con la recepcionista de un hotel de lo que se espera para estos días. Jorge Yorya comenta lo último de MrBeast y Nacho García comenta los salseos del corazón. Además, Carmen Romero recuerda la historia del Caballo de Troya.