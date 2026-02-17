Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Nacho Guerreros - martes 17 de febrero de 2026

Nacho Guerreros sorprende a Eva Soriano y Nacho García que no conocían al invitado de este martes en Cuerpos especiales. Los tres hablan de La que se avecina, de comedia mainstream y del parecido de los dos nachos. Jorge Yorya sorprende al contar que hay un podcast para feos y Espido Freire analiza la letra de Gasolina de Daddy Yankee. En la sección de La Patrulla Chiquilla recibimos consejos para concentrarnos mejor.