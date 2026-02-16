Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Margot Robbie, Jacob Elordi y Hong Chau - lunes 16 de febrero de 2026

Eva Soriano viaja a Londres para citarse con Margot Robbie, Jacob Elordi y Hong Chau, protagonistas de Cumbres borrascosas. En la mesa de debate se discute sobre carnaval, ¿disfraz individual o en grupo? Javi Sánchez repasa los lanzamientos musicales más destacados de la semana. Y los colabores Jorge Yorya y Arturo Paniagua hablan de hombres lobo y los 20 años de Arctic Monkeys.