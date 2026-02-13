Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Misterio en Cuerpos 33 - viernes 13 de febrero de 2026

Cuerpos especiales celebra el Día Mundial de la Radio con una ficción sonora. Misterio en Cuerpos 33 investiga el asesinato de Shakira con Eva Soriano como detective y la participación de Doraemon, Encarnita, Gracita Morales y un oyente, que hace de portero del edificio en el que transcurren los hechos. En vísperas de San Valentín, Bertus hace una review del Día de los Enamorados y, aprovechando el estreno de Cumbres Borrascosas, Juan Sanguino habla de Margot Robbie. ¡Sin olvidarse de la segunda parte de la playlist de amor de Alba Cordero!