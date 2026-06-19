Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con La Paloma - viernes, 19 de junio de 2026

La Paloma se pasa por el estudio para presentar su nuevo single y promocionar los bocadillos de Lucas, Bertus le pone nota a organizar las vacaciones de verano con amigos y Juan Sanguino se convierte en guía turístico y hace la ruta de Zendaya y Tom Holland por Madrid. En la sección A Puro Fomo se debate entra quedar con colegas para diseñar tu propia lápida o hacerlo para componer y grabar una canción. Además, en Cuerpo a cuerpos Bertus y Lala miden sus conocimientos a ver quién sabe más de pelis Disney.