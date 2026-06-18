Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Belén Aguilera - jueves, 18 de junio de 2026

Belén Aguilera se pasa por el estudio para hablar con Eva Soriano y Nacho García de su EP Mediterrania y adelantar las claves de su gira de festivales. Jorge Yorya comenta la higiene en el fútbol y Santos Solano nos abre los ojos sobre el trastorno de espectro autista. Además, en la sección Eva le grita a una nube, la presentadora reconoce que se fastidia la vida por la trama y por animar los lunes a sus compañeros de trabajo.