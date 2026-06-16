Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Rodrigo Cuevas - martes, 16 de junio de 2026

Rodrigo Cuevas visita Cuerpos especiales para presentar Gira La Belleza y hablar de las colaboraciones de su último disco, con temas con Massiel y Ana Belén. Alba Cordero habla del boom de festivales cancelados, Jorge Yorya comenta la moda de grabar la reacción a las notas de la EBAU y La Patrulla Chiquilla comparte sus trucos para dormirse cuando no tienes sueño. Además, Eva Soriano y Nacho García comentan el partido debut de España en el Mundial de fútbol 2026.