Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Shinova - miércoles 26 de noviembre de 2025

A punto de terminar su gira y con el concierto más importante de su carrera a solo un mes, Shinova viene a Cuerpos especiales para hablar del show y presentar Todo gira y vuelve. Jorge Yorya trae la historia de una argentina que se ha arruinado por hacer camisetas de HOASIS y Diego Fortea, guionista de Más de Uno, celebra 35 años de Onda Cero con Eva Soriano y Nacho García. También repasamos las noticias del corazón y hablamos con un tapicero.