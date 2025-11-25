Espido Freire: "'Tu cuerpo en braille' es una mini 'Cumbres borrascosas' con cierta base musical"

Espido Freire tenía un encargo para este martes en Cuerpos especiales. A la escritora se le asignó el cometido de analizar Tu cuerpo en braille, de Nil Moliner, próximo protagonista del Local de Ensayo Europa FM.

"¡Por fin os ponéis románticos!", ha dicho nada más empezar la sección en la que ha encontrado un cierto paralelismo entre el tema y Cumbres borrascosas de Emily Brontë. "Esta canción va directa a la garganta. Es la crónica de un enganche afectivo que se vive como una posesión, casi como un hechizo", ha apuntado.

"Es la crónica de un enganche afectivo que se vive como una posesión"

Tu cuerpo en braille arranca con un sobrenatural. "Hay un enganche. Basta que ella lo mire para que el tipo en cuestión entre en combustión", ha seguido la escritora, señalando que lo alucinante es que "él lo acepta con entrega masoquista". "Y, aunque el estribillo, sea vuestra parte favorita, ¿recordáis cómo aparece descrita ella?", ha preguntado a Eva Soriano y Nacho García.

"Ella aparece como una criatura de sombra, una criminal que apuñala en silencio, él sabe que lo va a matar a cachitos. No solo lo hiere cuando es ella misma, lo hiere también cuando lo miente. Ella se convierte en una navaja y en un espejo, lo destruye y lo revela, es una joya tóxica", ha seguido sobre el estribillo. "Versos a la luna y él convertido en hombre lobo que lo ha pedido todo".

Y seguiré cantando versos a la luna

Que me recuerde el vaivén de tu cintura

Un hombre lobo que lo ha perdido todo

Me faltas tú y me desangro poco a poco

Un dejavú que me tiene un poco roto

Siempre lo mismo que ya me sabe a poco

Un hombre lobo que lo ha perdido todo

Me faltas tú y me desangro poco a poco

"Este es el giro mágico. El de ese hombre lobo que lo ha perdido todo. El desamor como licantropía", ha añadido la novelista. "Además, la herida es lenta, él dice me desangro poco a poco", ha añadido para relacionar el tema directamente con la novela de Emily Brontë. "Si colocas a Heathcliff junto al protagonista de la canción son primos hermanos que se quedaron traumatizados en la misma noche de tormenta".

Heathcliff y el protagonista de la canción son primos hermanos que se quedaron traumatizados en la misma noche de tormenta"

Heathcliff no ama a Catherine, la invade. "La tiene incrustada bajo la piel igual que ese hombre lobo tiene a esa criminal silenciosa", ha dicho Espido Freire.

En resumen: "'La canción es una mini Cumbres borrascosas con cierta base musical". "La historia de un hombre que se desangra porque su amor se ha vuelto una condena", ha concluido feliz de tener que analizar este tema que por fin le ha dejado lucirse y que también le ha recordado a Lobezno, un personaje más actual.

"Chicos, aprended, no os dejéis el alma en jirones, la cosa acaba siempre fatal"

"La moraleja de todo esto es: Chicos, aprended, no os dejéis el alma a jirones, la cosa acaba siempre fatal. Eso dejadlo para la música", ha dicho antes de conocer la canción e la próxima semana. El próximo martes le toca Torero de Chayanne.

