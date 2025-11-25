Oasis anuncia "un periodo de reflexión" tras el último concierto de la gira Oasis Live '25

Oasis ha vivido un 2025 de reencuentros. Noel y Liam Gallagher han enterrado el hacha de guerra para volver a reunirse con sus fans en la gira Oasis Live '25.

El 4 de julio daba comienzo el tour que se ha cerrado este domingo 23 de noviembre en São Paulo (Brasil). Han sido 41 citas que han hecho vibrar a los fans y también a los propios músicos que se han despedido de los escenarios con emoción y un importante anuncio.

Al día siguiente de este último show, la banda se ha dirigido a sus fans para avanzarles sus planes futuros y mostrarse agradecidos por lo ocurrido estos últimos meses.

“Y así sucedió (…) La fuerza cultural pop más dañina de la historia británica reciente se abrió paso en los corazones y las mentes de una nueva generación. Desde Gallagher Hill hasta el Río de la Plata, desde Croke Park a orillas del Canal Real hasta la Ciudad de los Ángeles, el amor, la alegría, las lágrimas y la euforia jamás serán olvidados”, dice el mensaje compartido en X. “Ahora habrá una pausa para un período de reflexión”.

Con este mensaje se ponen en pausa los propios artistas y también los rumores que señalaban que en 2026 tendría lugar la segunda parte de la gira, los cuales fueron alimentados recientemente por el propio Liam Gallagher cuando publicó un mensaje en X señalando que pronto harían "un gran anuncio".

Precisamente, este lunes Liam Gallagher se dirigió también a sus fans para darles las gracias por la entrega por estos últimos meses. "Sin vosotros, solo éramos una buena banda. Con vosotros, fuimos la MEJOR PUTA BANDA DEL PLANETA", escribió el cantante en redes.

"GRACIAS desde lo más profundo de mi corazón", apuntó en su mensaje para los fans de Oasis de todo el mundo. "Os lo habéis comido con patatas, absolutamente. Eternamente agradecido por vuestra energía y vuestras vibras bíblicas".