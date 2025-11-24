Martin Urrutia aparece en el concierto de Juanjo Bona en Bilbao para cantar 'El destello'

Juanjo Bona, en el Teatro Albéniz de Madrid. | Gtresonline

Juanjo Bona deslumbró este domingo en Bilbao. El cantante de Magallón (Zaragoza) llevó la segunda parte de su gira Tan mayor y tan niño al Palacio Euskalduna y no estuvo solo sobre el escenario. Su chico, Martin Urrutia, se sumó a la cita para cantar El destello.

El protagonista de Mariliendre apareció en el escenario sin ser presentado. A Juanjo le bastó decir "vamos a ver si nos cae un trueno" para que los fans identificasen la siguiente canción del setlist y llevaba muy poco tiempo interpretándola cuando Martin apareció desde el lado izquierdo del escenario. El aplauso sonó muy fuerte al verlo entrar y fue igual de sonoro cuando los dos artistas terminaron de cantar.

Ahí Juanjo agradeció a su chico su participación y ya al final del concierto, cuando el show había terminado y sonaba de fondo Nino Bravo, llamó a Martin Urrutia para que se sumase a los saludos finales convirtiéndolo en protagonista del vídeo que publicó en redes sociales.

El concierto de Bilbao fue toda una declaración de amor de Juanjo Bona que, tras los rumores que relacionaba a Urrutia con la ruptura de Los Javis, quiso dejar claro que su relación es firme y sólida, más que nunca. "En casa siempre contigo mi amor", escribió en Instagram al compartir un vídeo de ambos sobre el escenario.

Sobre 'El destello', la canción de Juanjo Bona y Martin Urrutia

Juanjo Bona y Martin Urrutia convirtieron los inicios de su relación en una canción, El Destello, que estrenaron en octubre de 2024.

Los dos cantantes, que se conocieron y enamoraron en Operación Triunfo 2023, hablan del secretismo que tuvieron que mantener en esos inicios. Así, el sentimiento de ocultismo emana en cada verso de El destello, donde los dos protagonistas hablan sin elementos explícitos y a través de metáforas y símbolos.

¿Cómo podían mostrar su amor públicamente si todavía estaban descubriéndolo ellos mismos? "Lo pienso tan fuerte | No sé si me has oído", cantan. Porque no pudieron ser todo lo cercanos que querían dentro de la Academia pero ellos sabían leer sus intenciones: "Me evitas la mirada | Pero no me importa nada | Sé que tengo sitio entre tantas palabras".

Las palabras se entremezclan en este tema con silbidos, que era la forma que tenían de comunicarse en el programa. Cuando estaban junto a sus compañeros y querían un momento de intimidad lejos de las cámaras, Juanjo y Martin se silbaban y desaparecían al rato. De ahí que canten "Lo que más gusta | Es cuando me silbas" y que repitan ese silbido en clave a lo largo del tema.

La letra de 'El destello', de Juanjo Bona y Martin Urrutia

Te miro y te pienso

y pienso que te digo [silbido]

Lo pienso tan fuerte

No sé si me has oído

----

Hablas y hablas

Me evitas la mirada

Pero no me importa nada

Sé que tengo sitio entre tantas palabras

----

Hablo y hablo

Y creo que hoy pasa algo

Vago, vago y divago

Pero sé que estás aquí a mi lado

----

Te pienso y te miro

Al ver cómo me miras

Me he visto a mí mismo

----

Cuatro segundos

para que suene el trueno

Hace cuatro segundos

que vimos el destello

----

Ya está

No hay vuelta atrás (cuatro segundos)

Ya te lo he dicho (tan cerca)

Ya lo has oído (cuatro segundos)

Ya está

No hay vuelta atrás (cuatro segundos)

Ya te lo he dicho

Ya lo has oído

----

Ya está

No hay vuelta atrás

Cuatro segundos

Tan cerca

----

Sigo en horizontal pero no estoy dormido

De arriba a abajo yo te miro

De izquierda a derecha

Tú me has leído

----

Mucho texto

Inventas e improvisas

Tralaralaralarara

Lo que más gusta

Es cuando me silbas

----

[Silbido]

----

Lo pienso tan fuerte

No sé si me has oído

[Silbido]

Lo pienso tan fuerte

Y no sé si me has oído

Si me has oído…

----

Ya está

No hay vuelta atrás

Cuatro segundos

Para que suene el trueno

----

Ya está

No hay vuelta atrás

Cuatro segundos

Hace cuatro segundos que vimos el destello

----

Ya está

No hay vuelta atrás (cuatro segundos)

Ya te lo he dicho (tan cerca)

Ya lo has oído (cuatro segundos)

Ya está

No hay vuelta atrás (cuatro segundos)

Ya te lo he dicho

Ya lo has oído

----

Ya está