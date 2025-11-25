SanSan Festival desvela su cartel por días y pone a la venta las entradas de día
2025 está a punto de terminar y ya tenemos el ojo puesto en los festivales a los que iremos en 2026. La primera parada es Benicàssim (Castellón), donde los días 2, 3 y 4 de abril se celebra el SanSan Festival. Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini y Love of Lesbian son algunos de los nombres del primer festival de la temporada, que acaba de compartir su cartel por días. Saca la agenda y toma nota de dónde comprar las entradas de día.
Ya están a la venta los primeros abonos del SanSan Festival 2026: precios y dónde comprarlos
No ha terminado 2025 y ya estamos pensando en los festivales de 2026.
El año llega cargado de citas potentes y la primera nos lleva hasta Benicàssim (Castellón). Los días 2, 3 y 4 de abril se celebra el SanSan Festival, primer gran festival de la temporada que cuenta este año con artistas de la talla de Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente o La M.O.D.A.
El festival compartió su cartel en septiembre y ahora, con la salida a la venta de las entradas de día, ha desvelado los artistas que actuarán en cada una de las jornadas de la llamada cita musical de la Semana Santa.
SanSan Festival celebra en 2026 su edición número 11 con artistas imprescindibles de la escena nacional e internacional.
Así, el toque internacional lo ponen en esta ocasión los islandeses Of Monsters and Men, que aterrizan en Benicàssim para celebrar más de una década de himnos como Little Talks o Mountain Sound. Su inconfundible mezcla de folk y pop épico promete ser uno de los momentos más esperados de la primera jornada. Ese día se suben también al escenario Love of Lesbian, uno de los grupos más influyentes del indie nacional, que harán repaso de los temas que los han convertido en una referencia indiscutible. y
Dentro de los cabezas de cartel, el SanSan recibirá por primera vez a Rigoberta Bandini, icono generacional y una de las artistas más queridas por el público que será protagonista en la segunda jornada. Junto a ella estará ese día Guitarricadelafuente, en plena madurez artística y con un directo lleno de sensibilidad.
El sábado, el último día del festival, será el turno de LA M.O.D.A., que regresa con su potente directo tras un parón en su carrera para seguir consolidándose como una de las bandas más potentes de la música en castellano. A los de Cartagena se unirán, entre otro, Ultraligera, Barry B o Sanguijuelas del Guadiana.
Repasa a continuación los artistas que actúan cada día en este festival.
Jueves, 2 de abril
- Of Monsters and Men
- Love of Lesbian
- Silóe
- León Benavente
- Califato 3/4
- La élite
- Rufus T. Firefly
- Perarnau IV DJ Set Ft. Drama Av Set
- Juventude
- Puño Dragón
- Tiburona
- Victorias
- Groc Talent
Viernes, 3 de abril
- Rigoberta Bandini
- Guitarricadelafuente
- Xoel López
- La Casa Azul
- Chiquita Movida
- Anabel lee
- Hoonine
- Leo Rizzi
- Anouck
- Las Petunias
- Malva
- Michael Foster
- Ultralágrima
Sábado, 4 de abril
- La M.O.D.A.
- Ultraligera
- Barry B
- María Arnal
- Sanguijuelas del Guadiana
- Alizzz
- Ángel Stanich
- Biznaga
- Samuraï
- Comandante Twin
- Gara Durán
- PabloPablo
- Repion
- Sobrezero