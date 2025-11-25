SanSan Festival desvela su cartel por días y pone a la venta las entradas de día

No ha terminado 2025 y ya estamos pensando en los festivales de 2026.

El año llega cargado de citas potentes y la primera nos lleva hasta Benicàssim (Castellón). Los días 2, 3 y 4 de abril se celebra el SanSan Festival, primer gran festival de la temporada que cuenta este año con artistas de la talla de Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente o La M.O.D.A.

El festival compartió su cartel en septiembre y ahora, con la salida a la venta de las entradas de día, ha desvelado los artistas que actuarán en cada una de las jornadas de la llamada cita musical de la Semana Santa.

SanSan Festival celebra en 2026 su edición número 11 con artistas imprescindibles de la escena nacional e internacional.

Así, el toque internacional lo ponen en esta ocasión los islandeses Of Monsters and Men, que aterrizan en Benicàssim para celebrar más de una década de himnos como Little Talks o Mountain Sound. Su inconfundible mezcla de folk y pop épico promete ser uno de los momentos más esperados de la primera jornada. Ese día se suben también al escenario Love of Lesbian, uno de los grupos más influyentes del indie nacional, que harán repaso de los temas que los han convertido en una referencia indiscutible. y

Dentro de los cabezas de cartel, el SanSan recibirá por primera vez a Rigoberta Bandini, icono generacional y una de las artistas más queridas por el público que será protagonista en la segunda jornada. Junto a ella estará ese día Guitarricadelafuente, en plena madurez artística y con un directo lleno de sensibilidad.

El sábado, el último día del festival, será el turno de LA M.O.D.A., que regresa con su potente directo tras un parón en su carrera para seguir consolidándose como una de las bandas más potentes de la música en castellano. A los de Cartagena se unirán, entre otro, Ultraligera, Barry B o Sanguijuelas del Guadiana.

Repasa a continuación los artistas que actúan cada día en este festival.

Jueves, 2 de abril

Of Monsters and Men

Love of Lesbian

Silóe

León Benavente

Califato 3/4

La élite

Rufus T. Firefly

Perarnau IV DJ Set Ft. Drama Av Set

Juventude

Puño Dragón

Tiburona

Victorias

Groc Talent

Viernes, 3 de abril

Rigoberta Bandini

Guitarricadelafuente

Xoel López

La Casa Azul

Chiquita Movida

Anabel lee

Hoonine

Leo Rizzi

Anouck

Las Petunias

Malva

Michael Foster

Ultralágrima

Sábado, 4 de abril