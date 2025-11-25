Oriol Pla se lleva el Emmy Internacional a Mejor actor por la serie 'Yo, adicto'

Oriol Pla, con el Emmy Internacional por 'Yo, adicto'. | Agencia EFE

El actor barcelonés Oriol Pla ganó en Nueva York el Premio Emmy Internacional a mejor actuación masculina en la serie Yo, adicto y se convirtió en el primer intérprete español en conquistar este galardón, mientras que las 17 nominaciones de Latinoamérica se quedaron sin premio.

Pla, de 32 años, fue el gran ganador de la 53ª edición de los Premios Emmy Internacional organizados por la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión, celebrada este lunes en el hotel Hilton de Manhattan, en Nueva York.

La serie Yo, adicto, protagonizada por Oriol Pla, es una historia adaptada de la novela homónima de Javier Giner, coproducida por Alea Media y Disney+, en la que se relata la vida del propio Giner, llena de obstáculos y dificultades con las drogas.

El actor barcelonés se convirtió en el primer intérprete español de la historia en conseguir el Emmy Internacional a mejor interpretación masculina.

En su discurso, Pla le dedicó el trofeo a Javi Giner, el hombre al que retrata en la serie. "Nunca podré agradecértelo suficiente. Mereces vivir en voz alta, orgullosamente y maravillosamente", expresó al actor catalán, que se acordó de Giner en esukera y en catalán de toda su familia.

"Es una historia de rehabilitación. Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo, estás tú", finalizó.

Al recoger el galardón, Pla se mostró especialmente emocionado e impactado por su victoria, al igual que el hombre al que retrató en la serie, Javier Giner, con quien se abrazó apasionadamente. "No nos lo creemos", declararon ambos tras bajarse del escenario.

Javier Giner y Oriol Pla tras ganar el Premio Emmy Internacional | Agencia EFE

Sin galardones latinos

Por otro lado, los países latinoamericanos se quedaron sin premio pese a tener una gran presencia en las nominaciones, con un total de 17 opciones repartidas entre Brasil (8), México (4), Argentina (2), Chile (1) y Colombia (1).

La gran triunfadora de la noche fue Reino Unido, con siete Premios Emmy Internacional en las categorías de mejor actuación femenina, actualidad, miniseries, contenido para niños en directo, comedia, documental y serie de drama.