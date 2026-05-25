Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Victoria Martín y Laura Weissmhar - lunes, 25 de mayo de 2026

Victoria Martín y Laura Weissmhar presentan la serie Se tiene que morir mucha gente, basada en el libro de la primera. En la mesa de debate se discute sobre orgullo friki —¿fantasía medieval o futurista?—, Jorge Yorya comenta la actualidad de los Enhanced Games, los juegos olímpicos mejorados donde el dopaje está permitido, y Arturo Paniagua comenta la carrera de Duffy, que vuelve 16 años después de su último disco. Como cada lunes, Javi Sánchez repasa los lanzamientos musicales de la semana.