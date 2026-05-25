Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Victoria Martín y Laura Weissmhar - lunes, 25 de mayo de 2026

Victoria Martín y Laura Weissmhar presentan la serie Se tiene que morir mucha gente, basada en el libro de la primera. En la mesa de debate se discute sobre orgullo friki —¿fantasía medieval o futurista?—, Jorge Yorya comenta la actualidad de los Enhanced Games, los juegos olímpicos mejorados donde el dopaje está permitido, y Arturo Paniagua comenta la carrera de Duffy, que vuelve 16 años después de su último disco. Como cada lunes, Javi Sánchez repasa los lanzamientos musicales de la semana.

Europa FM

Madrid25/05/2026 12:15