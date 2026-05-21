Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Zetak - jueves 21 de mayo de 2026

Zetak visita Cuerpos especiales para presentar su proyecto Mitoaroa III, para el que ha vendido 80.000 entradas. Dani Piqueras trae sus problemas como Padre de dragones, ahora Milo y Brais pasan de llamarle Papá para decirle Dani. Jorge Yorya habla de aprender a nadar y Santos Solanos, de las personas que no aceptan las críticas. En la sección Eva le grita a una nube, Eva Soriano se queja de los que la critican por vivir intensamente. Si no sale sudada de un concierto, que le devuelvan el dinero.