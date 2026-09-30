Miércoles, 30 de septiembre de 2026

La Barraca d'Aigües Vives (Valencia)

Población - 950 habitantes | Reclamo - su particular división en dos, a pesar de tener Ayuntamiento propio, entre los términos municipales de Alzira y Carcaixent; el Real Monasterio de Santa María de Aguas Vivas y la romería local, cuyo origen se remonta a 1250 y los tiempos de saqueos durante las guerras contra los musulmanes, cuando los monjes enterraron la vírgen local y un labrador la encontró en el campo | Otras cosas típicas - probar la paella del Hostal - Venta de La Barraca d'Aigües Vives | Gentilicio - barraquero/a