JUEVES, 9 DE ABRIL DE 2026

Coripe (Sevilla)

Población - 1.337 habitantes | Reclamo - el Chaparro de la Vega, un árbol en el que han llegado a entrar 2.000 personas bajo su copa | Otras cosas típicas - el entorno natural con una ruta de senderismo de 36 kilómetros; el peñón, donde vive un colonia de buitres leonados; la ermita de Fátima; la fiesta del Domingo de Resurrección, en la que se mata al Judas de Coripe; y la gastronomía en la que destaca el pan, el aceite, los espárragos y la torta de hornazo.