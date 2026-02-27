VIERNES, 27 DE FEBRERO DE 2026

Leciñena (Zaragoza)

Población - 1.131 habitantes | Reclamo - su enorme santuario del que decían que tiene tantas puertas y ventanas como días tiene el año | Otras cosas típicas - su situación en el desierto de Los Monegros, ser el pueblo de España con mayor número de rockeros por habitante y su repostería, famosa por las tortas de yema, los mortajados y los farinosos y sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Magallón, a la que Juanjo Bona dedicó recientemente una canción.