¿A qué pueblo le das el título del más especial de la semana? ¡Vota! | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Eva Soriano, Nacho García y Lalachus quieren encontrar los pueblos más especiales de España y esta semana se presentan a concurso tres candidatos.

Alquézar, Ledesma y Alfarp compiten por hacerse un hueco en la selección rural del morning de Europa FM. ¿Cuál debe hacerse con la victoria esta vez? ¿Qué localidad merece colarse en esta lista?

Alquézar, en Huesca, conquistó a Eva y Nacho gracias a su localización sobre una gran roca encima de un cañón del río Vero.

De Ledesma, en Salamanca, los presentadores se quedaron con las calles medievales y las casas palaciegas del casco antiguo.

Y Alfarp, en Valencia, acaparó su atención por la torre de vigilancia y el mostatxó, un dulce típico hecho con harina, huevos, azúcar y lima rallada.

¿Cuál te convence más a ti? ¿Con qué pueblo te quedas esta semana? ¡Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales y descubre al ganador de la semana el martes 13 de octubre! ¡Y recuerda! Si quieres que tu pueblo participe, manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón.