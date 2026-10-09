¿A qué pueblo le das el título del más especial de la semana? ¡Vota!
¡Nueva semana de enfrentamiento en Pueblos especiales! Esta vez viajamos a Huesca, Salamanca y Valencia en busca de ganador. ¿Qué localidad debe llevarse el título de la más especial? Vota en nuestra nueva encuesta y descubre el resultado el martes 13 de octubre.
La lista de ganadores de los pueblos más molones de España de Cuerpos especiales
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
Eva Soriano, Nacho García y Lalachus quieren encontrar los pueblos más especiales de España y esta semana se presentan a concurso tres candidatos.
Alquézar, Ledesma y Alfarp compiten por hacerse un hueco en la selección rural del morning de Europa FM. ¿Cuál debe hacerse con la victoria esta vez? ¿Qué localidad merece colarse en esta lista?
Alquézar, en Huesca, conquistó a Eva y Nacho gracias a su localización sobre una gran roca encima de un cañón del río Vero.
De Ledesma, en Salamanca, los presentadores se quedaron con las calles medievales y las casas palaciegas del casco antiguo.
Y Alfarp, en Valencia, acaparó su atención por la torre de vigilancia y el mostatxó, un dulce típico hecho con harina, huevos, azúcar y lima rallada.
¿Cuál te convence más a ti? ¿Con qué pueblo te quedas esta semana? ¡Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales y descubre al ganador de la semana el martes 13 de octubre! ¡Y recuerda! Si quieres que tu pueblo participe, manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón.
¿A qué pueblo le das el título del más especial de la semana?
- 1
Ledesma (Salamanca)
Población - 1.500 habitantes | Reclamo - las calles medievales y las casas palaciegas en el casco antiguo | Otras cosas típicas - el embutido, las rosquillas de Ledesma y los restos vetones | Gentilicio - ledesmino y ledesmina
- 2
Alquézar (Huesca)
Población - 150/200 habitantes | Reclamo - construido sobre una gran roca encima de un cañón del río Vero | Otras cosas típicas - la cocina aragonesa, el museo etnológico Casa Fabián, las excursiones de senderismo y las fiestas, en agosto y noviembre | Gentilicio - alquezrano / alquezrana
- 3
Alfarp (Valencia)
Población - alrededor de 1.600 habitantes | Reclamo - la torre del que llaman el Castillo de Alfarp | Otras cosas típicas - mostatxo y las fiestas de San Jaime y de San Roque (que terminan con mascletá) | Gentilicio - alfarbí, alfarbines