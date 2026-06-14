Quevedo anuncia cuatro conciertos en Madrid y Barcelona con su gira 'El Baifo Tour': fechas, preventa y entradas

Quevedo por fin ha anunciado su nueva gira. Después de publicar este año su tercer álbum de estudio, el canario aterrizará en Madrid y Barcelona como parte de su gira El Baifo Tour - España (Península) en 2027. Estas serán las únicas ciudades de la península donde actuará con este tour.

Todas las fechas

De momento, Quevedo solo ha desvelado cuatro fechas en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Es posible que añada más días, aunque ya ha anunciado que su gira por la península solo pasará por estas ciudades.

Viernes 9 de abril de 2027 - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena Sábado 10 de abril de 2027 - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena Jueves 1 de julio de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi

- Palau Sant Jordi Viernes 2 de julio de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi

Cómo comprar entradas

Para acceder a la preventa de Quevedo, hace falta registrarse antes del lunes 15 de junio a las 15:00.

Si te interesan los conciertos de Madrid, tienes que acceder a este enlace y rellenar el formulario.

Para los de Barcelona, hay que hacer lo mismo en este otro enlace.

Los que se hayan registrado recibirán un código el 16 de junio para poder acceder a la preventa, comenzará el martes 16 de junio a las 12:00.

Por su parte, la venta general dará inicio el jueves 18 de junio a las 12:00. Las entradas de Madrid podrán comprarse a través de baila.fm y movistararena.es.

Un anuncio muy original

El anuncio de El Baifo Tour - España (Península) ha llegado de forma muy curiosa. El pasado 10 de junio, Quevedo lanzó un videojuego llamado El Baifo está en casa que consistía en hacer saltar a una cría de cabra —un símbolo de su nuevo disco— para esquivar obstáculos. Los fans podían sumar puntos para "desbloquear drops, tour y otras sorpresas".

De esta forma, las fechas de la gira en la península española se han revelado cuando los jugadores han alcanzado el 100 % de progreso. Pero, más allá de este reto conjunto, cada usuario podía acumular puntos por separado.

"Esquiva obstáculos y llega lo más lejos posible. Tus puntos se acumulan durante toda la temporada. Cuando termine la temporada, te mandaremos un resumen con tus puntos y así podrás reclamar tus recompensas. Tus puntos también empujan el marcador global. Entre todos desbloquearemos drops, fechas del tour y nuevas sorpresas dentro de la web", decían las reglas del videojuego.