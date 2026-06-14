La Oreja de Van Gogh añade dos canciones al setlist de su gira con Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh continúa su gira Tantas Cosas que Contar Tour, que este sábado 13 de junio ha llevado al grupo hasta la plaza de toros de Murcia. Allí, Amaia Montero y sus compañeros han sorprendido a los asistentes al modificar el repertorio del show.

En este concierto, la banda ha interpretado dos canciones por primera vez en su gira: Nadie como tú y Dicen que dicen. La primera pertenece al disco Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003), mientras la segunda forma parte del álbum El viaje de Copperpot (2000). Para compensar, La Oreja de Van Gogh ha tenido que descartar del repertorio Tantas cosas que contar, el tema que da nombre al tour.

Desde el inicio de la gira, la banda ha hecho varios cambios en su setlist. Por ejemplo, La niña que llora en tus fiestas fue descartada en el segundo concierto de la gira, donde Amaia Montero tampoco interpretó su versión de Nothing Compares 2 U y Adiós. Sin embargo, el grupo recuperó Todos estamos bailando la misma canciónen Albacete después de eliminarla del repertorio al inicio del tour.

Con esta serie de conciertos, La Oreja de Van Gogh celebra 30 años de trayectoria con el esperado reencuentro de Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde con la vocalista original. Aunque no estará el grupo al completo: el guitarrista Pablo Benegas confirmó que no acompaña a LOVG "en esta etapa". Su puesto en el escenario lo ocupa ahora Imanol Goikoetxea.

El repertorio de La Oreja de Van Gogh en Murcia