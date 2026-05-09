Olivia Rodrigo llena de intimidad el Teatre Grec de Barcelona con un concierto exclusivo

Olivia Rodrigo en el Teatre Grec de Barcelona | Xavi Torrent / Getty Images para Spotify

Teatre Grec de Barcelona ante un público privilegiado, ya que se trata de un concierto exclusivo al que solo han tenido acceso algunos de sus mayores fans. Entre otros temas, la estadounidense ha interpretado su última canción: drop dead .

"Es el mejor sitio donde he tocado en mi vida", ha dicho Olivia Rodrigo en el Teatre Grec de Barcelona. La joven estadounidense ha celebrado un concierto íntimo este viernes 8 de mayo ligado al formato Billions Club Live de Spotify, donde el lugar exacto solo se comunicó a las personas invitadas.

El acceso estaba restringido a una selección de sus oyentes más fieles que recibieron una invitación por correo electrónico sin venta abierta al público general. La noticia de este espectáculo llegó al conocerse que Olivia Rodrigo se unía a la lista de artistas con su propia camiseta del FC Barcelona; una lista en la que aparecen Rosalía, Coldplay o Karol G.

Con un vestido corto y unas botas altas, Olivia Rodrigo ha mantenido un contacto muy estrecho con los asistentes, quienes han desvelado lo emocionante que ha sido el evento por poder disfrutar de su ídolo desde tan cerca. En total, la artista ha interpretado 14 canciones durante unos 40 minutos. Por supuesto, el repertorio ha incluido su último lanzamiento, drop dead, el primer sencillo de su próximo disco, you seem pretty sad for girl so in love.

Pero el espectáculo también ha contado con composiciones que ya son himnos adolescentes a nivel global. De esta forma, Olivia Rodrigo ha cantado temas de su primer disco como drivers license, traitor, happier, deja vu, brutal o good 4 u, así como de su segundo álbum: bad idea right?, lacy, get him back! o vampire.

Olivia Rodrigo volverá a Barcelona en mayo de 2027, pero esta vez como parte de su gira The Unraveled Tour. En total, celebrará cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi los días 1, 2, 5 y 6.

Setlist de Olivia Rodrigo en el Teatre Grec de Barcelona

bad idea right?

ballad of a homeschooled girl

vampire

drop dead

drivers license

traitor

jealousy, jealousy

happier

lacy

favorite crime

deja vu

brutal

good 4 u

get him back!

Galería del concierto

Olivia Rodrigo en el Teatre Grec de Barcelona | Xavi Torrent / Getty Images para Spotify

Olivia Rodrigo en el Teatre Grec de Barcelona | Xavi Torrent / Getty Images para Spotify

Olivia Rodrigo en Barcelona | Xavi Torrent / Getty Images para Spotify

Olivia Rodrigo en Barcelona | Xavi Torren t/ Getty Images para Spotify

Olivia Rodrigo en Barcelona | Kike Rincón / Europa Press

Olivia Rodrigo en Barcelona | Kike Rincón / Europa Press

Olivia Rodrigo en Barcelona | Kike Rincón / Europa Press

Olivia Rodrigo en Barcelona | Kike Rincón / Europa Press

Olivia Rodrigo en Barcelona | Kike Rincón / Europa Press