Setlist de La Oreja de Van Gogh para los conciertos de 2026: todas las canciones de su gira

Se acabó la espera. Tras casi siete meses desde que La Oreja de Van Gogh confirmó el regreso de Amaia Montero, el grupo comienza su gira Tantas Cosas que Contar Tour 2026 este sábado 9 de mayo en el Bizkaia Arena BEC! (Baracaldo, Vizcaya), donde Veintiuno actúa como artista invitado a las 20:25 antes de que LOVG salga a las 21:30.

Con esta serie de conciertos, LOVG celebra 30 años de trayectoria con 35 espectáculos por toda España. Se trata de una de las giras más esperadas de la música nacional, pues supone el reencuentro de Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde con la vocalista original. Sin embargo, no estará el grupo al completo: el guitarrista Pablo Benegas confirmó que no acompaña a LOVG "en esta etapa". Su puesto en el escenario lo ocuparía Imanol Goikoetxea.

El repertorio desvelado en redes sociales

Una cita tan importante merece un repertorio de canciones estelar, con éxitos generacionales y composiciones únicas. Durante el último mes, La Oreja de Van Gogh compartió una canción diaria en sus historias de Instagram. Aunque no han confirmado que se trate del repertorio de la gira, todo parece que será así.

Hay varias pistas que apuntan a que esos temas son los que tocará el grupo en directo. Por ejemplo, la nota de prensa del anuncio del tour confirmaba cinco canciones que también están en el listado de Instagram: Cuídate, La playa, Puedes contar conmigo, Rosas y 20 de enero. Además, el orden también coincidiría, pues algunos fans recibieron un mensaje de la discográfica asegurando que Muñeca de trapo sería la penúltima canción. Y ese es el puesto que ocupa en la lista de Instagram.

Las 28 canciones

A continuación, presentamos las 28 canciones que compartió el grupo en sus redes sociales como el posible setlist. ¿Coincidirá con los temas que cante Amaia Montero sobre el escenario? De ser así, sería la primera vez que la artista interprete canciones de LOVG durante la etapa de Leire Martínez, pues el grupo incluyó en Instagram Stories cuatro canciones de esos años: El último vals, Tan guapa, El primer día del resto de mi vida y La niña que llora en tus fiestas.