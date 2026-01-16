¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 19 al 23 de enero

Cuerpos especiales se enfrenta a su tercera semana de 2026 con un elenco de invitados muy variado. Eva Soriano, Nacho Garcíay Lalachús hablarán de cine, música y literatura con los famosos que se darán cita en el estudio, también habrá risas con los colaboradores habituales del morning de Europa FM y seguirá la lluvia de billetes con Pilla la cita y gana la guita.

Además, este lunes descubriremos al sexto ganador del concurso Pueblos especiales y arrancaremos un nuevo enfrentamiento con la llamada de un nuevo embajador rural. El objetivo es que la lista de los pueblos más molones de España continúe sumando destinos y hacer una guía alternativa de escapadas rurales. ¡No te lo pierdas!

Lunes, 19 de enero - Óscar Casas y Ana Mena

Óscar Casas y Ana Mena son los primeros invitados de esta semana tan especial. El actor y la cantante vienen a presentar Ídolos, la película que se estrena el viernes 23 de enero y que los unió como pareja.

El lunes también vienen al estudio dos colaboradores habituales, el experto en redes Jorge Yorya y nuestro guía en música de los 90 y principios de los 2000 Arturo Paniagua.

Martes, 20 de enero - Carlos Rivera

El martes viene Carlos Rivera, que hace un alto en la gira ¡Vida México! para visitar a Eva Soriano y Nacho García. El cantante mexicano arrancó su tour el 16 de enero en México y llega a España el 21 de junio con 12 conciertos ya anunciados.

Espido Freire vuelve para otro martes más para analizar la letra de una canción y Jorge Yorya lo hace para bucear en internet y contarnos lo que acaba de pasar.

Miércoles, 21 de enero - Amparo Llanos

Amparo Llanos, la exvocalista de Dover, nos visita el miércoles para hablar del libro Afectuosamente Tuya, Jane Austen. La cantante se ha encargado de recopilar, seleccionar y traducir las cartas de la famosa novelista inglesa con motivo del 250 aniversario de su muerte. Los textos la revelan como real e irónica, cariñosa y genial.

Jorge Yorya también viene el miércoles y Ana Morgade, con su morralla habitual.

Jueves, 22 de enero - Sidonie

Marc, Jess y Axel son los invitados del jueves en Cuerpos especiales. Los tres músicos visitan el programa para presentar Catalan Graffiti, el nuevo proyecto de Sidonie.

Además, estarán en el estudio Jorge Yorya y Santos Solano, psicólogo de cabecera del programa que nos enseñará un poco más de salud mental.

Viernes, 23 de enero

Aunque el invitado del viernes 23 aún está sin determinar, ya te podemos avanzar qué dos colaboradores no faltarán en el estudio. Bertus y Juan Sanguino ya han confirmado que despedirán la semana con Nacho García y Lalachús.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00 horas.