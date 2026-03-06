¡Gana 16.500 euros con 'Cuerpos especiales'! Harry Styles se une al bote con 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally'

Para el lunes 8 de marzo el premio es de 16.500 euros.

EscucharCuerpos especialestiene premio.Pilla la cita y gana la guitareparte 500 euros diarios entre los oyentes de Europa FM y esta semana lo hace de la mano de Harry Styles.

El artista británico lanza Kiss All The Time. Disco, Occasionally, su esperado cuarto álbum de estudio que llega acompañado de la gira Together, Together, con parada en siete ciudades de Europa, América y Australia. Para celebrar este regreso, el intérprete de Aperture ha decidido alegrarle la mañana y el bolsillo a los seguidores del morning presentado por Eva Soriano, Nacho García y Lalachus. ¿A qué esperas para participar?

De lunes a viernes, los oyentes más fieles y madrugadores del programa podrán participar en este concurso que ha llegado a repartir botes de hasta 11.500 euros. La mecánica para participar es muy sencilla. Hacia las ocho de la mañana los presentadores plantearán una pregunta sobre el programa del día anterior y a la vez darán un número que corresponderá con la posición de la respuesta que será seleccionada para la fase 2.

Inmediatamente después, la pregunta será publicada en Instagram Stories y el primer oyente que conteste correctamente en esa posición entrará a concursar en directo.

Una vez en antena, Eva, Nacho y Lala le plantearán un test con tres pruebas que deberá acertar para llevarse el premio. Si no lo hace, el dinerito se acumula y el bote suma 500 euros.

El concurso de Harry Styles y Cuerpos especiales comienza lunes 9 de marzo de 2026 y finaliza el viernes día 13 de marzo de 2026.