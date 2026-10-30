¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 2 al 6 de noviembre

Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00

Cuerpos especiales empieza noviembre por todo lo alto. El bote Pilla la cita y gana la guita sigue acumulando dinero y los mejores invitados están listos para pasarse por el estudio del morning de Europa FM.

Eva Soriano, Nacho García y Lalachus abren de lunes a viernes, pese a que en nueve comunidades autónomas el día 2 es festivo, para alegrar la mañana a todo el que se asome a la radio. ¡Las risas están aseguradas!

Los presentadores prometen hacernos disfrutar desde primera hora y no lo hacen solos. Los colaboradores del programa los visitan cada día dispuestos a darlo todo.

Además, esta semana seguimos buscando las localidades más especiales de España en Pueblos especiales y Pilla la cita y gana la guita sigue repartiendo dinero entre los oyentes. ¿Quién dice que madrugar no trae nada bueno? Descubre todo lo que está por venir.

Lunes, 2 de noviembre - Sandra Sánchez y Jesús del Moral

La karateka Sandra Sánchez y el actor Jesús del Moral empiezan la semana visitando a Eva Soriano y Nacho García para hablar de Karateka, la película inspirada en la vida de la campeona olímpica de kárate en Tokio 2020.

El lunes se pasa también por el estudio nuestro experto musical Arturo Paniagua. ¿Sobre quién nos ilustrará esta semana?

Martes, 3 de noviembre - por determinar

Con el invitado aún pendiente de confirmar, lo que sí podemos confirmar es que el martes viene de visita nuestro Jorge Yorya, para ilustrarnos como cada semana de lo último en internet.

Miércoles, 4 de noviembre - La M.O.D.A.

A punto de aterrizar en el Movistar Arena de Madrid, La M.O.D.A. nos visita el miércoles para hablar del concierto del 28 de noviembre y del disco San Felices, disponible desde el martes 20 de octubre.

También estará en el programa Carmen Romero, la cómica que sabe cómo fueron las reuniones que dieron origen a los inventos de los que disfrutamos hoy.

Jueves, 5 de noviembre - Jorge Blass

La magia llega el jueves a Cuerpos especiales de la mano de Jorge Blass, que prepara la despedida en Madrid de su show VAS A FLIPAR.

Además, como cada jueves, estará en el programa Santos Solano, nuestro psicólogo de cabecera que nos ilustrará sobre temas de salud mental.

Viernes, 6 de noviembre - Kiko Veneno

Y ya para despedir la semana, el viernes 6 de noviembre, llega Kiko Veneno con su disco Precisamente, que llega ese día a todas las plataformas.

Estarán también Bertus y Juan Sanguino, con risas y sabiduría pop.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.