¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 22 al 26 de junio

El verano llega a Cuerpos especiales con los mejores invitados. Esta semana Eva Soriano, Nacho García y Lalachus reciben a artistas de la talla de Antonio Resines, Quim Gutiérrez, Niños Bravos y Ultraligera.

Los invitados se darán cita con los colaboradores habituales del programa, que arrancarán la semana comentando el segundo partido de la Selección Española en el Mundial de fútbol y que no dejarán de regalarnos risas, música y buen rollo.

Todo esto aderezado con la charla de los oyentes en Pueblos especiales, la sección para buscar los pueblos más molones de España, y en el concurso Cuerpo a cuerpos, que enfrenta cada día a un presentador con un oyente del programa. ¿quién ganará?

Descubre todo lo que viene y disfruta de una mañana de risas.

Lunes, 22 de junio - Francesc Gascó

El lunes hablamos de ciencia con el paleontólogo Francesc Gascó, que hablará de su nuevo libro EXTINGUIÉNDONOS y de su reciente paso por la Feria del Libro de Madrid.

También vienen dos habituales, Jorge Yorya y Arturo Paniagua, con una nueva entrega de sus secciones.

Martes, 23 de junio - Ultraligera

Seguimos la semana con el estreno de Alguna película, la nueva canción de Ultraligera que hace un alto en su gira de verano para pasarse por el estudio.

Además vuelve Espido Freire, con la sección que fusiona cultura clásica y elementos pop actuales, y Jorge Yorya con su sección Acaba de pasar.

Miércoles, 24 de junio - Niños Bravos

Solo una semana después del lanzamiento de LO SIENTO, MAMÁ, Niños Bravos viene a comentar el trabajo y también sus planes de verano. El domingo 9 de agosto estarán en el Sonorama Ribera animando la última jornada del festival.

También estarán en el estudio la cómica Carmen Romero y el habitual Jorge Yorya.

Jueves, 25 de junio - Quim Gutiérrez y Antonio Resines

El jueves hablamos de cine con Quim Guitérrez y Antonio Resines, que se pasan por el estudio para regalarnos risas y hablar de la película Haciendo amigos.

También vienen Jorge Yorya y Santos Solano, psicólogo de cabecera del programa.

Viernes, 26 de junio

Todavía no está confirmado el invitado del viernes pero ya podemos confirmar que estarán en el programa Bertus, que pondrá nota a alguna experiencia, y Juan Sanguino, nuestro experto en cultura pop.