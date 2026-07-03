¿Quién viene esta semana a Cuerpos especiales? Los invitados del 6 al 10 de julio
El equipo de Cuerpos especiales se prepara para colgar el cartel de cerrado por vacaciones aunque antes quieren despedirse de los oyentes por todo lo alto. Descubre todo lo que tienen preparado para la última semana de la temporada.
¿Qué pueblo debe hacerse con la victoria esta semana en 'Pueblos especiales'?
¿Preparado para arrancar las vacaciones de verano? En Cuerpos especiales están ya listos para lanzarse a playa, piscina, montaña o cualquier plan que se aleje del asfalto y la rutina.
El viernes 10 de julio el morning de Europa FM echa el cierre por vacaciones —aunque durante el verano seguiremos pudiendo disfrutar cada mañana de sus mejores momentos— y antes de salir a la aventura Eva Soriano, Nacho García y Lalachus prometen diversión, risas y los mejores invitados en la última semana de la temporada.
Tampoco faltarán a la cita sus fieles escuderos, los colaboradores del programa, y los oyentes, porque durante toda la semana seguirán adelante los concursos Cuerpo a cuerpos y Pueblos especiales. ¡No te lo pierdas!
Lunes, 6 de julio - MEEK
La semana arranca nada menos que con MEEK, la artista británica convocada el domingo 5 de julio a las Fiestas del Orgullo de Madrid.
El lunes estarán también los habituales Jorge Yorya y Arturo Paniagua.
Martes, 7 de julio - Alonso Caparrós
El martes viajamos en el tiempo con Alonso Caparrós, que presenta la gira Furor The Show 2026. El presentador hablará de cómo fue la primera noche en Madrid y hablará de las claves de este formato que podrán disfrutar en Sevilla, Barcelona y Málaga.
Estarán también Jorge Yorya y la escritora Espido Freire.
Miércoles, 8 de julio - Juan Dávila y Susana Abaitua
Juan Dávila y Susana Abaitua vienen el miércoles con El último mono, una comedia que llega a las salas el 7 de agosto para hacernos disfrutar de un verano de risas.
Y risas habrá también ese día en el estudio con los cómicos Jorge Yorya y Carmen Romero.
Jueves, 9 de julio - Kira Miró
El jueves es día de risas con Kira Miró, que charlará con Eva y Nacho de Olivia, la comedia que cuenta también en el reparto con Lalachus.
Se pasarán también por el estudio Jorge Yorya y Santos Solano.
Viernes, 10 de julio - Víctor Clavijo
La semana y la temporada la despide a lo grande el actor Víctor Clavijo, que vuelve al programa para presentar El Marqués y, por qué no, también desearnos felices vacaciones.
No faltarán a la cita tampoco Bertus y Juan Sanguino con sus secciones habituales y ganas de pasarlo bien.
- Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes, de 7:00 a 11:00 horas, y sábados y domingos, de 08:00 a 10:00 horas