¿Quién viene esta semana a Cuerpos especiales? Los invitados del 6 al 10 de julio

¿Preparado para arrancar las vacaciones de verano? En Cuerpos especiales están ya listos para lanzarse a playa, piscina, montaña o cualquier plan que se aleje del asfalto y la rutina.

El viernes 10 de julio el morning de Europa FM echa el cierre por vacaciones —aunque durante el verano seguiremos pudiendo disfrutar cada mañana de sus mejores momentos— y antes de salir a la aventura Eva Soriano, Nacho García y Lalachus prometen diversión, risas y los mejores invitados en la última semana de la temporada.

Tampoco faltarán a la cita sus fieles escuderos, los colaboradores del programa, y los oyentes, porque durante toda la semana seguirán adelante los concursos Cuerpo a cuerpos y Pueblos especiales. ¡No te lo pierdas!

Lunes, 6 de julio - MEEK

La semana arranca nada menos que con MEEK, la artista británica convocada el domingo 5 de julio a las Fiestas del Orgullo de Madrid.

El lunes estarán también los habituales Jorge Yorya y Arturo Paniagua.

Martes, 7 de julio - Alonso Caparrós

El martes viajamos en el tiempo con Alonso Caparrós, que presenta la gira Furor The Show 2026. El presentador hablará de cómo fue la primera noche en Madrid y hablará de las claves de este formato que podrán disfrutar en Sevilla, Barcelona y Málaga.

Estarán también Jorge Yorya y la escritora Espido Freire.

Miércoles, 8 de julio - Juan Dávila y Susana Abaitua

Juan Dávila y Susana Abaitua vienen el miércoles con El último mono, una comedia que llega a las salas el 7 de agosto para hacernos disfrutar de un verano de risas.

Y risas habrá también ese día en el estudio con los cómicos Jorge Yorya y Carmen Romero.

Jueves, 9 de julio - Kira Miró

El jueves es día de risas con Kira Miró, que charlará con Eva y Nacho de Olivia, la comedia que cuenta también en el reparto con Lalachus.

Se pasarán también por el estudio Jorge Yorya y Santos Solano.

Viernes, 10 de julio - Víctor Clavijo

La semana y la temporada la despide a lo grande el actor Víctor Clavijo, que vuelve al programa para presentar El Marqués y, por qué no, también desearnos felices vacaciones.

No faltarán a la cita tampoco Bertus y Juan Sanguino con sus secciones habituales y ganas de pasarlo bien.