No disfrutar cada día es un delito. Por eso, elegir qué llevarnos para comer de tupper no se puede hacer al tuntún. Y esto no significa tener que llevar un tupper superelaborado que nos cueste horas y horas de preparación. Con tan solo darle una pensada, podemos hacer de la hora de la comida un momento especial cada día. Y esa es la conclusión a la que ha llegado Eva Soriano con Tuppers Especiales y lo ha convertido en su objetivo.

Tuppers Especiales llega para revolucionar la hora de la comida y convertirla en un espacio para nosotros mismos. Mediante anécdotas de cómo surgió la idea de la receta y su preparación paso a paso, acompañada por el humor característico de Eva, nos olvidamos de la monotonía y nos animamos a probar experiencias nuevas que siempre han estado delante de nuestros ojos. Y, encima, invitando a un juez profesional para que evalúe cada plato.

Lo mejor es que todas estas cosas las puedes hacer tú. Crea tus propias anécdotas con cada tupper e innova y aprende con recetas que te diviertan. No necesitas un juez en tu oficina, ni un Policía del Sabor, si tú ya sabes lo que te gusta y lo que no. Sólo necesitas un empujoncito para recuperar las riendas de tus comidas. Así, la hora del tupper deja de ser algo que hacemos al tuntún y se convierte en tu momento favorito del día gracias a Tuppers Especiales, pero, sobre todo, gracias a ti.

Porque al final, como al hacer una sección, cada cucharada cuenta. Pregúntate por qué preparas cada tupper, cómo te lo comes, qué es lo que estás esperando de cada comida... Disfrutar de un tupper no requiere de tiempo, requiere de atención. Por eso este wrap de hummus con atún claro Calvo +PRO y verduras representa tan bien el espíritu de Tuppers Especiales. Cada ingrediente es una decisión que estamos tomando y solo funciona si todos sus ingredientes son pensados a conciencia.

La receta del séptimo tupper que no está hecha al tuntún:

Atún claro Calvo +PRO

4 tortillas de trigo wrap

4 hojas de lechuga

2 tomates rojos

½ pepino

1 zanahoria

½ cebolla roja

Para el hummus:

400g de garbanzos cocidos

Zumo de un limón

2 cucharaditas de tahini

1 diente de ajo sin el germen

2 c/s de aove

2 cucharaditas de comino molido

Sal

Cómo se hace

Empezamos por el hummus. Metemos todos los ingredientes en una batidora y trituramos hasta obtener una crema fina. Si fuera necesario, se puede añadir más agua.

Después lavamos las verduras y la lechuga y las cortamos en tiras. En cada wrap, añadimos un par de cucharadas de hummus, los tomates cortados en láminas, la lechuga, la zanahoria, la cebolla morada, el pepino y, como guinda del pastel, el atún claro Calvo +PRO. Y ya está el wrap listo para ser guardado en su tupper.

Por qué esta receta funciona tan bien

Porque cada ingrediente ha sido pensado para aportar algo al plato. No son ingredientes metidos al tuntún. Aunque es fácil de hacer, la receta requiere de un orden y un cariño que ya le da más importancia al plato. No es una comida más, es el momento que buscas.

Meter este wrap de hummus con atún claro Calvo +PRO en un tupper, te aporta un momento para pensar en lo que quieres y salir del piloto automático. Tu cuerpo y, sobre todo, tu estómago lo agradecerá.

La recomendación de 'Cuerpos Especiales'

Al final, no podemos elegir dónde comemos, pero sí qué comemos en cada tupper. Las recetas se tienen que sostener en el tiempo, si no queremos que se vuelva a mecanizar este momento. Por eso siempre llevan atún. Porque, aunque sea el ingrediente más frecuente en los tuppers, es algo elegido con consciencia y que siempre aporta algo nuevo al plato. Y es que en Cuerpos Especiales sabemos que hay que elegir las cosas como se elige el atún, que no se elige al tuntún. Mejor, elige Calvo.

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