Las grandes obras tienen un sonido que nos trasporta directamente a ese momento donde las escuchamos por primera vez. Con un simple acorde, podemos viajar al pasado y traer miles de recuerdos al presente. Eso pretende Eva Soriano con Tuppers Especiales. Crear una especie de recordatorio de que el tupper de mediodía no se puede hacer al tuntún porque no disfrutar de cada día es un delito.

Pues pasa lo mismo con los tuppers. Todo sabor tiene un sonido que nos hace viajar, pero que hemos decidido ignorar, obligados por la monotonía de la rutina. Y no solo eso: mezclar los ingredientes buscando sintonías entre ellos crea nuevos sonidos, nuevos sabores, que hacen de cada día una experiencia única que no nos podemos perder. Porque el sabor importa más de lo que parece.

Tampoco hace falta irse a sabores exóticos. La lechuga, la zanahoria o el pepino, alimentos que están siempre en nuestro tupper, tienen su propia sinfonía. Elegir con qué las combinas es como elegir atún, que no se hace al tuntún. Y elegirlos bien es como crear una sintonía, que puede cambiar cada vez que los combinas con distintos sabores.

Eso es lo que busca Eva con Tuppers Especiales, crear y animar a crear una sinfonía propia en cada comida. Por eso, todas las veces que comas estos rollitos de lechuga con atún claro Calvo en aceite de oliva virgen extra, no estarás comiendo solo un tupper, estarás viviendo una experiencia distinta. Sus sonidos, texturas y sabores forman una sintonía perfecta en cada bocado.

La receta del sexto tupper que no está hecha al tuntún:

Atún claro Calvo en aceite de oliva virgen extra

4 hojas de lechuga

1 zanahoria rallada

½ pepino

Brotes de rabanitos o de soja

1 cebolleta morada

Cacahuetes tostados

100g de salsa teriyaki

Chile en polvo

1c/s de aceite de sésamo

Semillas de sésamo

Cómo se hace

Empezamos con la salsa, mezclando la salsa teriyaki con el chile, el aceite de sésamo y las semillas de sésamo. Cuando esté lista, la guardamos en la nevera.

Después lavamos bien todas las hortalizas y retiramos el nervio de las hojas de la lechuga. Si la lechuga es grande, se pueden partir las hojas por la mitad. Seguimos con el resto de las verduras, rayando la zanahoria y cortando el pepino en tiras finas y la cebolleta en juliana.

En cada hoja de lechuga, añadimos un poco de zanahoria, cebolleta, brotes, pepino, anacardos picados y el atún claro Calvo en aceite de oliva virgen extra. A continuación, envolvemos las hojas de lechuga haciendo rollitos y las guardamos en el tupper junto con la salsa.

Por qué esta receta funciona tan bien

Porque no está hecha al tuntún y porque está llena de crujidos, sabores y texturas. Nunca te puedes cansar de esta receta porque cada tupper tiene un sonido distinto y, por tanto, una experiencia distinta. Todos los ingredientes juntos crean una sinfonía única en tu boca.

Y con el atún claro Calvo en aceite de oliva virgen extra escucharás un "blup" que te recordará lo fácil y rápido que es comer una lata de atún en el trabajo sin complicaciones y que encima está buenísima.

La recomendación de 'Cuerpos Especiales'

Basta ya de que la hora del tupper sea aburrida y monótona. Cada uno de los rollitos de lechuga y atún representa un sonido, un sabor, una nueva experiencia, que rompe con la rutina por completo. Elige las cosas como se elige el atún, que no se elige al tuntún. Mejor, elige Calvo.

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