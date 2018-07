Escucha lo nuevo de Aqua: 'Like a Robot' y 'PlayMate to Jesus'

Portada oficial del single "Playmate to Jesus" de Aqua / europafm.com

Un single para las "club radios" y otro para las "pop radios". Así nos presentan su nuevo sonido los chicos de Aqua. Por supuesto, en Europa FM te presentamos los dos sin ningún tipo de filtro: Like a Robot y Playmate to Jesus. Estas dos canciones son el primer impacto de Megalomania el nuevo disco de Aqua, que se adapta al dance del momento sin eliminar la esencia de la banda. Parece que los años no pasan para Lene Nystrom, vocalista, a la que vemos impresionante en la portada del nuevo disco. Inconfundible esa voz que tantas fiestas nos alegró años atrás con el super éxito Barbie Girl. El objetivo ahora, es volver a conseguirlo. Se admiten apuestas.