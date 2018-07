Los mejores featurings de los últimos años

Quedan muy pocos días para poder ver a Lady Gaga dándolo todo en el espectáculo del descanso de la Super Bowl 2017. Pero lo que no muchos saben es que la cantante de Bad Romance no piensa dar el cante sola, y es que su vieja amiga Beyoncé subirá por tercera vez al escenario de la Super Bowl el próximo cinco de febrero para actuar junto a Gaga. ¡Qué dúo más explosivo! Aunque esta no es la primera vez que ambas actúan juntas: ‘Gagoncé’ vio la luz en 2009 cuando Beyoncé participó en la canción Telephone, iniciando una serie de colaboraciones que siguió con la colaboración de Gaga en el tema de Queen B llamado Video Phone. Aun así, Gaga ha tenido otras colaboraciones de lujo. Christina Aguilera, su eterna rival, izó la bandera blanca para cantar con ella en uno de los temas de su álbum Artpop, Do What You Want.

Por su parte, Beyoncé es otra de las reinas de las colaboraciones. En su vida ha hecho tantos featurings que nos daría para tres secciones seguidas. Una de ellas es la una de las diez mejores colaboraciones de la historia según la revista Billboard. Se trata del tema Baby Boy, interpretado junto a Sean Paul. Pero si hay que rebuscar entre sus featurings subidos de tono, la palma se la lleva clarísimamente la colaboración junto a su marido Jay Z en Drunk In Love, una canción incluida en el álbum visual Beyoncé en la que nos dejaba muy claro que puede disfrutar (y mucho) de la compañía de su maridito. O Crazy In Love, uno de sus primeros trabajos juntos y que consiguió llevarlos a la fama. Aunque Beyoncé también tiene sitio para colabs más románticas: Naughty Boy se unió a Beyoncé para petarlo con Runnin (Lose It All).

Y de una diva a otra. Y es que Rihanna también es una de las más adictas a las colaboraciones. Y no solo con djs de la talla de David Guetta o Calvin Harris, sino también con raperos como Drake, con el que empezó una relación después de pasar tiempo trabajando en su temazo Work. Su carrera se vio consagrada cuando FourFiveSeconds, su canción junto a los grandes Kanye West y Paul McCartney, vio la luz. Pero si hay algún featuring de RiRi que ha causado auténtico furor ha sido su unión con Eminem en Love The Way You Lie, un doloroso tema que se ha posicionado como un himno como la violencia de género.

La corta carrera musical de Justin Bieber no ha impedido que el cantante canadiense haya llevado a cabo varias (y exitosas) colaboraciones. Chris Brown fue uno de los primeros en compartir estudio con el cantante canadiense, del que salió el tema Next To You, una preciosa balada con mucho ritmo que marcó un antes y un después en la industria musical de la época. Pero con Nicki Minaj todo cambió. Junto a la rapera, Justin Bieber presentó Beauty And A Beat, un tema con toques EDM cuyo videoclip fue íntegramente dirigido por el propio cantante. ¡Menudo temazo!

Nicki Minaj sabe que dos tienen más fuerza que uno, con lo que es otra de las grande en el mundo de las colaboraciones. El exitazo que ha supuesto Side To Side junto a Ariana Grande ha venido precedido de otro bombazo de la mano de la misma cantante y Jessie J, Bang Bang. Con esa canción demostraron en el año 2014 que era posible unir a las voces más impresionantes del panorama musical junto a la rapera más influyente del momento. Pero este no ha sido su único trabajo exitoso, Nicki Minaj también se ha puesto bajo los mandos de David Guetta en Hey Mama, convirtiéndose en un hit internacional en el mundo del dance.

Pero sin duda alguna, uno de los featurings más emotivos fue el protagonizado por Michael Jackson y Akon meses después del fallecimiento del rey del pop. Con Hold My Hand se demostró que aunque no pasara por un buen momento personal, Michael Jackson seguía teniendo esa preciosa sensibilidad que le caracterizaba.