Las mejores versiones country de YouTube

Lemonade, el exitoso último álbum de Beyoncé, nos ha dado un claro mensaje: el country está más vivo que nunca. Su temazo Daddy Lessons ha puesto en relieve que el estilo musical aún puede darnos alguna que otra sorpresa agradable. Pero esta no ha sido la única ocasión en la que Queen B se ha pasado al country, y es que ya lo hizo con la canción Irreplaceable junto al grupo Sugarland.

Pero si algo bueno tiene el country es la capacidad de adaptarse a casi cualquier estilo musical, ya sea más movidito o más lento. Como por ejemplo, el What Do You Mean? de Justin Bieber puede realizarse a la perfección en estilo country, como ya ha demostrado Ryan Gibson. Hasta Lady Gaga puede vivir esa metamorfosis: Tim Foust nos ha demostrado con su vídeo de YouTube que tiene mucho arte en eso de versionar las canciones de otros artistas, como con el ya mítico The Edge Of Glory.

Pero como hemos dicho antes, las baladas también tienen cabida en esta sección. El pegadizo tema de Lukas Graham 7 Years también ha sido transformado (y con mucho éxito) al country de la mano de XXXX. Pero aún más espectacular es el cambio que sufre uno de los himnos de amor de John Legend, All Of Me, que aparece de forma casi irreconocible aunque con muy buen rollo en el vídeo del grupo Pierce Avenue. Vaya, que a pesar de ser una canción preciosa dan ganas de ponerse el sombrero de cowboy y bailar toda la noche.

Si esperabais encontrar a Coyote Dax con su No Rompas Más en esta sección, estáis muy equivocados. Eso sí, nos resistimos a abandonar a nuestras celebrities, ya que la cantante sueca Zara Larsson decidió versionar ella misma su propia canción, creando esta versión tan peculiar de Lush Life. Pero para extraña y peculiar, la versión de Die Young que el grupo Postmodern Jukebox se ha marcado. Versionar a Kesha es una cosa, pero… ¡Eso sí que es reinterpretar una canción con estilo!

Rihanna no podía salir ilesa de esta fiebre de versiones countries, y a pesar de que muchos han sido los que lo han intentado con su último éxito Work, pocos lo han hecho con un éxito remarcable. Eso sí, con Diamonds la cosa ha sido muy distinta: Hayden Wilde ha conseguido llamar nuestra atención con esta versión de la canción de la de las Barbados. Pero quienes de verdad han llamado nuestra atención y han conquistado nuestro corazoncito han sido los chicos de The Gregory Brothers. La banda se ha atrevido a poner ritmo country a la canción Out Of The Woods de Taylor Swift, dando como resultado una espectacular canción que seguro que se nos queda en el cerebro por muuuuuuucho tiempo. ¡Nos encanta!