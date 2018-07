¡Estos son los ganadores de las copias de la edición 20 aniversario de Rise of the Tom Raider!

Esta semana, Quique Peinado y Kiko Béjar son los Reyes Magos de Europa FM , ¡regalarán copias de Rise of the Tomb Raider para PS4 !

Consigue Rise of the Tomb Raider #EuroPlay13 / europafm.com

¡Ya hemos abierto todos los regalos de los Reyes Magos! ¡Pero nos han dejado un paquete para vosotros! Esta semana podrás conseguir Rise of the Tomb Raider para PlayStation 4. ¿Quieres saber cómo participar? ¡Es muy fácil!

Demuestra que eres un auténtico fan de la saga Tom Raider con vídeos, imágenes de los juegos, merchandising, cosplays, etc... + #EuroPlay13 y ¡llévate una copia de Rise of the Tomb Raider: 21 aniversario para PS4! (eso sí, no te olvides de cumplir con las bases legales).

Publica tu vídeo o imagen en Facebook, Twitter o Instagram usando el hashtag #EuroPlay13. ¡El que nos demuestre ser más fan de Tom Raider se llevará una de las 3 copias de este fantástico juego!

👉 La participación en el concurso supone la aceptación de las Bases Legales

GANADORES:

- Cloudyhb Gamer (@cloudyhb)

- José A. García (@JAGMA94)

- David (@clajer_92)