Ricos con Fronteras: "Los ricos estamos hartos de tanta exclusión" #STOPricofobia

Nuestra colaboradora, Nerea Pérez de las Heras, nos trae una buena colección de "perrofachas", esos perros "que parecen Nati Abascal", esos perros a los que les tiras la pelota "y subcontrata a alguien para que vaya a por ella". Son perros incomprendidos, la élite de las mascotas. Pero Nerea es más de gatos, ¡tiene tres! Pero no es la típica loca de los gatos, no, solo le encantan los "pussys": "No tengo gatos porque sea una solterona, tengo gatos porque soy lesbiana".