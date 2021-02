Alfred García: "Para mí el triunfo no es vender discos, es hacer con tu vida lo que te dé la gana"

Alfred García vivió la fama de repente con su participación en OT 2017, cuando tan sólo tenía 20 años. Un éxito que le llevó a representar a España en Eurovisión al año siguiente mientras preparaba el lanzamiento de su debut, 1016.

En 1016 el artista dejaba claro que quería tomar las riendas de su carrera, componiendo y produciendo sus propias canciones para demostrar que lo suyo en la música venía desde mucho atrás de OT.

Pero la fama también tiene su lado negativo y Alfred se vio sobrepasado por la prensa, los fotógrafos y acaparar titulares constantemente. Motivo por el cual decidió alejarse de los focos durante un tiempo.

Alfred asegura que era una persona propensa a sufrir ansiedad, por lo que hubo momentos del 'boom' de su edición de OT que no pudo disfrutar plenamente: "Al final no soy nada más que un tío que hace canciones. Creo que estamos en un mundo que todo se magnifica. Porque sales de un 'reality show', la gente ve que vendes discos y que te va muy bien, y eso despierta ciertas cosas y algunas malas", le confiesa a Javier. "Pero yo estoy muy contento de como lo estoy haciendo", añade.

EL MOTIVO DE SU PARÓN MEDIÁTICO

El artista aprovechó este descanso mediático para viajar mucho, hasta que la pandemia mundial de coronavirus se lo impidió, y para vivir nuevas experiencias sobre las que componer los temas que formarán parte de su segundo disco. "Decidí parar porque me estaba perdiendo cosas que no me quería perder. Y eso significa sacrifica otras. No he estado un año sin hacer nada, he estado creando a la vez que he estás viajando y estás compartiendo tiempo con tu pareja, tus amigos y tu familia".

'Los Espabilados' es el primer adelanto de este nuevo proyecto, una canción que además es la banda sonora para la nueva serie de Albert Espinosa con el mismo nombre, que da visibilidad a los jóvenes con trastornos mentales que buscan la libertad que no encuentran en los centros psiquiátricos.

"Esta canción es el puente entre lo último que saqué y lo primero que saco. Es importante porque para mi dar este paso a veces me da un poco de miedo e incertidumbre. Y de eso va la escritura y composición de este álbum", explica sobre este tema.

RECUERDA CON TERNURA SU ETAPA OT

Sobre su paso por OT, Alfred asegura que lo recuerda con cierta ternura, porque aunque es una persona muy joven, se ve en esos vídeos y se ve como un niño.

Un momento muy especial para su vida de la que conserva grandes amigas: "Con Aitana y Lola Indigo son con las que más contacto tengo, son con las que más conecto", explica asegurando que está un poco out, "pero que el cariño siempre está ahí".

"Para mí el triunfo no es vender muchos discos ni hacer muchos conciertos. Para mi el triunfo es hacer con tu vida lo que te da la gana. Cuando consigues eso, es que realmente has triunfado en la vida. Hay gente que no se ha vuelto a saber de ella, y sus razones tendrá. Si quiere ser una persona desconocida, pues que lo sea. Igual es más feliz así que de otra manera", reflexiona sobre la fama.