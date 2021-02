"¿Por qué ese machismo?": Ares Teixidó se sincera sobre su relación con David Bustamante

Alejandra Castelló nos trae a Levántate y Cárdenas unas declaraciones que la presentadora Ares Teixidó ha hecho en un programa de televisión en el que habla del la que fue "la peor etapa de su vida". Un momento que corresponde justo después de la salida de 'Gran Hermano VIP'.

"Fue un momento muy malo que yo pasé. Creo que le damos poca importancia a la salud emocional, a la salud mental. Y cuando tú sientes que no estás bien psicológicamente hay que buscar ayuda profesional, y eso es lo que hice", le explica a Jorge Javier Vázquez en su programa.

Sobre su experiencia en el reallity, asegura que fue "una experiencia increíble" de la que no va a renegar nunca. "Pero no supe gestionar lo que viene luego. A mi me superó", añade.

SE SINCERA SOBRE SU RELACIÓN CON DAVID BUSTAMANTE

También ha querido hablar de lo que supuso para ella que saliese a la luz su breve romance con David Bustamante en 2017, cuando el cantante estaba en plena separación con Paula Echevarría.

La revista 'Semana' filtró su relación amorosa y tras varios meses de negativa, ambos acabaron admitiendo el romance. Sin embargo, la presión mediática ayudó a que acabaran rompiendo. La pareja decidió separar sus caminos y, al parecer, Ares quedó muy trastocada por la forma en la que la prensa se cebó con su persona.

Un hecho del que también ha hablado en su entrevista en 'Sálvame' después de que le volvieran a sacar el tema: "A toro pasado esto me parece oportunista. Ahora me parece un tema trasnochado. He venido aquí porque era una forma de reconciliarme con el medio", decía haciendo referencia a su mala relación con la cadena después de su paso por Gran Hermano VIP y tildando de "encerrona" que le vuelvan a preguntar por su relación con el artista.

Sin embargo, finalmente la presentadora se decidía a hablar de Bustamante. Principalmente para cargar contra los medios de comunicación y sobre la forma en la que la trataron durante los meses que duró la polémica.

"No sabéis lo que pasé. Si lo pasara ahora no sé si lo haría igual, pero lo haría diferente. Me tendría que haber plantado y decir: ‘¿qué mierda es esta?’ Por qué ese machismo, ¿soy menos? Fue un despropósito todo", comentaba.

Según relata la joven, los medios de comunicación no se portaron excesivamente bien con ella. Al encontrarse David Bustamante en plena separación con Paula Echevarría, la periodista se queja de la continua comparación que la prensa rosa hacía sobre ellas. "Parecía la segunda", admitía, e incluso llegaron a hacerla responsable de ser ella quién filtró su romance a la prensa.

A toda esta presión mediática se le junto un problema de salud ,cuando poco tiempo después fue diagnosticada de diabetes. Esto le hizo perder mucho peso y perjudicó todavía más su salud mental.

Sin embargo, ahora la periodista admite encontrarse mucho mejor tanto física como mentalmente. "Te culpas. Fue un proceso que me costó bastante, pero ahora estoy bien. Ir a terapia es de las mejores cosas que se pueden hacer, hay que asumir que te pasa algo y hay que ponerse en manos de profesionales", admitía a los colaboradores del programa.

Dos años después de lo ocurrido, sus metas siguen centradas en su salud mental y en luchar contra la diabetes. De hecho, uno de sus proyectos actuales en su vida es su plataforma 'Sweet Warrior', una comunidad dirigida a ayudar y compartir experiencias con personas que sufren la enfermedad.

