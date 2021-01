"Daba mucho juego para que yo fuese 'la Raya'": Juan Muñoz habla sobre el fin de Cruz y Raya y el 'sambenito' que le colgaron

La relación entre Juan Muñoz y José Mota ha despertado mucho interés en las últimas semanas, todo a raíz de unas polémicas declaraciones de Muñoz sobre el que fuera su compañero en Cruz y Raya. Después de asegurar que Mota era "mala persona", "muy prepotente" y que "le cambió el dinero", Muñoz se arrepentía de sus palabras pedía perdón al humorista.

Las disculpas a José Mota

Pocos días después de sus palabras, Muñoz se mostró arrepentido y explicó que no estaba pasando por una buena etapa después del fallecimiento de su madre. "Me mandó un pésame su esposa a través de WhatsApp, pero yo esperaba que él hubiera venido. Eso me dolió mucho y se me juntó con la Navidad y la primera Nochebuena sin mi madre, y en ese momento caí en lo peor, que es beber. Beberme dos copillas de más, cuatro copillas de más, y justo en ese momento me llamó un periodista para preguntarme cómo estaba y para darme el pésame y ahí monté en cólera y empecé a decir barbaridades y disparates que no se merecen ni José ni su familia", aseguraba en un vídeo que él mismo se grabó, arrepentido por la magnitud de las declaraciones.

10 años de éxito incombustible

Con el eco de sus palabras todavía coleando en las redes sociales, Juan Muñoz ha charlado con un periodista de El Español al que le ha explicado cómo vivió sus años de mayor éxito y cuál es la factura que ha pasado toda esa fama. "Éramos como estrellas del pop, no podíamos ni salir a la calle, pero teníamos tanto éxito que no podíamos dejarlo", cuenta, refiriéndose a su etapa en televisión entre 1997 y 2007. 10 años de éxito incombustible, trabajos continuos y mucho sacrificio personal.

Muñoz relata que fue él quien tomó la decisión de dejar Cruz y Raya. "Yo fui el que tomó la decisión de dejar la tele. Estaba mal, me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. Mi hijo tenía 15 años y me había perdido su infancia. La adolescencia no me la quería perder. Y José decidió continuar".

"El más hippie de los dos"

Juan Muñoz sabe que no es ningún secreto que ha pasado muchas noches de juerga y desenfreno, y mucho se ha hablado sobre los rumores que apuntaban a que el detonante de la separación de Cruz y Raya fueron las salidas nocturnas, el alcohol y las drogas. "Te voy a reconocer que fumaba muchos petas, pero nada más. Y lo dejé, porque todo tiene su momento. Hay que evolucionar", cuenta.

"Salí mucho de fiesta y me lo pasé muy bien, pero me colgaron un sambenito de me cago en la puta. Encima el nombre de ‘Cruz y Raya’ daba mucho juego para que yo fuese ‘la Raya'", explica sobre su fama de vividor, apostillando que siempre fue "el más hippie de los dos":