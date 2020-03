Daniel, enfermero del hospital Vall d'Hebron: "Si esto no se para, las listas de espera en lugar de ser un año, serán de tres"

Hoy en Levántate y Cárdenas hemos tenido la emotiva llamada de Daniel, un enfermero del hospital Vall d'Hebron de Barcelona que pide que la gente se quede en casa: "La gente no se está quedando en casa. Yo he visto camiones de reparto de mudanzas, yo no se donde va a esta gente pero como no paremos esto nosotros esto se va a ir al traste. La sanidad se va al traste."

Y es que a pesar de que muchas personas tengan miedo a perder sus trabajos, es primordial que todo el mundo respete la cuarentena porque la salud de ahora y del futuro está en juego: "El otro día estuve viendo un vídeo de una doctora que decía que como sigamos así las listas de espera en lugar de ser de un año va a ser de tres. Nos la jugamos todos, yo como profesional...", explica Daniel entre lágrimas.

Y la responsabilidad no sólo recae en los ciudadanos, Daniel también responsabiliza a algunas empresas de que está situación se esté generando y de las terribles consecuencias que no respetar este período de cuarentena puede conllevar: "Desde el personal de la cocina, desde el personal de limpieza, auxiliares, celadores, enfermeros, médicos... Estamos haciendo un gran sacrificio cuando hay empresas que obligan a sus trabajadores, por miedo a un despido, que vaya a trabajar. Yo no lo entiendo. Si esto no se para, vamos a tener una recesión, una parálisis económica y ya no solo eso. La gente tardará en hacerse una prueba que antes eran 15 días, un mes; luego serán 3 meses, un año, dos, o más".

LAZOS NARANJAS

La iniciativa de los lazos naranjas, que ayer difundimos en el programa gracias al testimonio de Roberto, transportista, se extiende también a sectores profesionales como el de Daniel y todos aquellos que para proteger y abastecer tanto a otros profesionales como al resto de la población están poniendo en riesgo su salud día a día.

Por ello, nos sumamos a esta iniciativa apoyando a todas estas personas con un lazo naranja. ¡Gracias una vez más!