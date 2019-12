Las 4 canciones más lucrativas de la historia

En Levántate y Cárdenas, analizamos el documental de la BBC, The Richest Songs in the World, que enumera las diez canciones más famosas y lucrativas de la historia. Y Uri Sabat, no ha querido dejar pasar la ocasión para hablar del top 4 de esta clasificación.

Empezando por la cuarta canción más lucrativa, encontramos el clásico 'Stand By Me' de Ben E. King; seguido por el mítico 'Yesterday', de The Beatles, al que supera una de las canciones más cantadas y reproducidas por todo el mundo: ¡el cumpleños feliz! Así es, el 'Happy Birthday To You', de Patty Hill and Mildred J. Hill, ostenta el segundo lugar de esta clasificación. Pero… ¿y el número 1?

La joya de la corona, la canción más lucrativa de la historia es… ¡'White Christmas', de Irving Berlin! El single más vendido de la historia, con más de 50 millones de copias.

