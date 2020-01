Las 5 giras musicales más taquilleras de la historia: Ed Sheeran, U2, Guns N' Roses, The Rolling Stones y Coldplay

Xavi Martínez vuelve a traernos más curiosidades musicales con las 5 giras más taquilleras de la historia : Ed Sheeran , U2 , Guns N Roses , The Rolling Stones y Coldplay son las bandas y artistas que más han recaudado con sus conciertos. ¡Te contamos los detalles!

5-. COLDPLAY - A HEAD FULL OF DREAMS TOUR

En esta gira la banda británica consiguió recaudar 523 millones de dólares desde que empezó el 31 de marzo de 2016 en Argentina hasta que finalizó el 15 de noviembre de 2017 en el mismo lugar.

Precisamente Coldplay ha anunciado que no hará gira de su nuevo trabajo 'Everyday Life' hasta que no sea "ecológicamente sostenible": "Nos tomaremos un tiempo durante el próximo año o dos para determinar cómo nuestro recorrido no solo puede ser sostenible, sino que además sea beneficioso para el medio ambiente", explica Chris Martin manifestando el deseo de la banda de que sus futuras giras tengan un "impacto positivo", explicaba Chris Martin en una entrevista para la BBC.

4.- THE ROLLING STONES - A BIGGER BAND TOUR

Esta gira que The Rolling Stones realizaron entre 2005 y 2007 recaudó 558 millones de dólares, siendo la cuarta más taquillera de la historia.

Como peculiaridad, la banda dio un concierto gratuito en la famosa playa Copacabana de Río de Janeiro, en Brasil el 18 de febrero de 2016 ante casi 2 millones de personas, siendo uno de los conciertos más multitudinarios que se han realizado jamás. El escenario, de 24 metros de altura y 70 metros de ancho, conectaba a través de una pasarela con el hotel donde se hospedaban los músicos y que utilizaron como backstage.

3. GUNS N' ROSES - NOT IN THIS LIFETIME... TOUR

Eta gira que se inició el 1 de abril de 2016 estuvo marcada por el regreso de los miembros Slash y Duff McKagan, que no compartían escenario con Axl Rose desde el Use Your Illusion Tour en 1993.

Este comeback de la formación clásica ha hecho que lleven recaudados 570 millones de dólares, siendo la tercera gira que más taquillera de la historia y aún puede escalar posiciones, ya que se alargará hasta el 27 de junio de este año.

2.- U2 - 360º TOUR

En la segunda posición encontramos el 360º Tour de U2, con una recaudación de 736 millones de dólares, superando el récord previo que tenían The Rolling Stones. La banda de U2 invirtió en una ambiciosa puesta en escena con un escenario de 51 metros de altura y pantalla LED de 360 grados, con la que giraron desde 2009 hasta 2011 con un total de 110 conciertos ofrecidos en 4 continentes.

1.- ED SHEERAN - DIVIDE TOUR

Y en primera posición encontramos al único solista de este Top 5: Ed Sheeran. El artista británico recaudó entre el 16 de marzo de 2017 y el 26 de agosto de 2019 la friolera de 800 millones de dólares, siendo la gira más taquillera de la historia de la música.

Cuando finalizó, Sheeran dijo que acababa de visitar con esta gira todos los continentes del mundo. Un gran hito que le ha llevado a tomarse un descanso para poder asumir todo este éxito con perspectiva y poder volver a componer nueva música.