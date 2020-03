Javier Cárdenas sobre Carmen de Mairena: “Siempre intenté que se conociera su parte más humana”

Carmen de Mairena ha fallecido a los 86 años en un hospital de Barcelona a los 86 años por causas naturales, según ha informado un comunicado en la cuenta de Instagram de la artista. El mensaje no especifica si la muerte está relacionada con la pandemia del coronavirus.

"Hablando de cosas maravillosas yo puedo decir que fue maravilloso conocer a Carmen de Mairena que ayer se nos fue", empieza hablando Javier Cárdenas, amigo de la transformista, que le ha dedicado unas preciosas palabras durante el programa de hoy destacando su gran calidad humana.

El presentador explica que Carmen se encontraba en una residencia, muy bien cuidada, a causa del alzheimer que padecía; pero que a pesar de que en sus últimos días ha estado bien atendida, su vida no ha sido nada fácil.

"Ella lo pasó muy mal en su vida, nos contaba lo difícil que era ser travesti en la época de Franco. Como la gente le insultaba, le escupía, le pegaba... Ella además venía del barrio chino de Barcelona y nos explicaba cómo la tele le había salvado de todo aquello. Nos decía: 'gente que antes me veía por la calle y me llamaba monstruo, ahora me pide una foto, Javier'. Lo que hace el poder de la tele".

También explica que ha habido gente que se ha intentado aprovechar de la bondad de la artista, recordando cuando se enteró a través del empresario de una sala que el representante de Carmen le había cobrado 3.000 euros por un bolo de la transformista cuando ella tan sólo recibió 200 euros, a lo que Javier se enfadó con el representante: "La próxima vez que me entere que engañas a Carmen, que es como mi madre, no te voy a llevar a la policía. Tendrás un problema conmigo y te aseguro que la policía va a ser el mejor de tus remedios"

Aún así, recuerda que Carmen al descubrir el engaño le dijo "Javier, pobrecito, tiene familia. Tiene que darles de comer".

"Yo siempre intenté que se pudiera conocer la parte humana de Carmen de Mairena. Que se conociera cómo era ser travesti en una época tan complicada. Carmen se hubiese merecido un documental realmente potente de lo que es ser un ser humano de una dimensión alucinante", concluye el presentador.