Rosalía brilla en la portada de 'ELLE' y confirma que su nuevo álbum no está terminado

Rosalía ha posado con un clavel rojo y un vestido blanco ante las cámaras de la revista ELLE de Estados Unidos, de la que es portada para el mes de septiembre. Durante su entrevista, la cantante española ha hablado sobre su esperado nuevo álbum de estudio, sobre su papel como actriz en la serie Euphoria o sobre el ritmo frenético de la industria musical.

Sobre su cuarto álbum

Tal y como asegura la periodista Suzy Exposito, Rosalía ha intentado esquivar todo lo posible las preguntas sobre su próximo disco, aunque ha confirmado que no está terminado: "¿Qué es el tiempo? ¡Es tan relativo! Siempre hay una fecha límite, y bueno, la fecha límite siempre puede cambiar. [...] Estoy en el proceso", asegura sin revelar detalles sobre el sonido de su álbum. "No suena para nada como ninguno de mis álbumes anteriores", comenta.

"Paso muchas horas en el estudio. Estoy en reclusión", añade Rosalía al ser preguntada sobre su actual pareja, Emilio Sakraya. Para componer su nuevo disco, la cantante se encuentra en un enclave montañoso en Los Ángeles, donde trabaja en un estudio de música privado. Además, Rosalía escribió numerosas canciones en un apartamento cercano a Hollywood.

"Muchas veces, la forma más masculina de hacer música se centra en el héroe: en mí, en lo que he logrado, en lo que tengo…", reflexiona sobre el proceso de composición. "Una forma más femenina de escribir, en mi opinión, es como buscar comida. Soy consciente de las historias que me han precedido, de las historias que suceden a mi alrededor. Las recojo, puedo compartirlas; no me pongo en el centro, ¿verdad?".

También habla sobre su distanciamiento con El Guincho, el artista canario con el que colaboró en El mal querer y MOTOMAMI. "No nos hemos visto [en] años. Honestamente, me encanta trabajar con gente a largo plazo. Pero a veces la gente se distancia. A veces eso puede suceder cuando las personas crecen para hacer lo que sea que sea su viaje. Ahora mismo, estoy trabajando sola", dice.

Sobre su papel en 'Euphoria'

Tras asegurar que su relación con la actriz Hunter Schafer no la presionó a definir su sexualidad, Rosalía asegura que le ha gustado encontrarse con ella en el rodaje de la tercera temporada de Euphoria, así como con Zendaya o Alexa Demie. "Tengo buenos amigos allí. Es muy agradable poder encontrarnos", comenta. Aun así, no entra en muchos detalles sobre su papel en la serie.

Sobre el ritmo frenético de la industria musical

La española también reflexiona sobre las normas que impone el mercado musical y asegura que, si sigue haciendo música, es porque continúa sintiendo pasión por la creación artística.

"El ritmo [de la industria musical] es muy rápido. Y el sacrificio, el precio a pagar, es muy alto. El motor que te impulsa a seguir haciendo música, a seguir creando, tiene que provenir de la pureza. Motivos como el dinero, el placer, el poder… no los siento fértiles. De ahí no saldrá nada que realmente me interese. Esos son temas que no me inspiran", explica.